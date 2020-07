Čeprav je natančna ocena skorajda nemogoča, se ocenjuje, da je z vsemi proizvedenimi do konca lanskega leta število motornih cestnih vozil na zemeljski obli že blizu 1,5 milijarde. Kar pomeni, da bi, če bi jih vsa parkirali drugo za drugim, ustvarili ravno črto od Sydneyja do Londona, pa nazaj do Sydneyja, pa spet nazaj do Londona, še enkrat do Sydneyja in še majhen del poti do Londona. Pri čemer je zanimivo tudi, da je bilo še leta 1996 vseh vozil na Zemlji 670 milijonov.

91.786.861 motornih vozil, kamor uvrščamo osebne avtomobile, lahka gospodarska vozila, tovornjake in avtobuse, so po svetu proizvedli leta 2019. Leto prej je bila ta številka višja za 5,2 odstotka (95.634.593). Od tega je bilo lani narejenih

67.149.196 osebnih avtomobilov, leto prej 6,4 odstotka več (71.750.946), gospodarskih vozil pa 24.637.665.

25.720.665 motornih vozil so lani naredili na Kitajskem, ki je tako še naprej daleč največja proizvajalka na svetu. Z 10.880.019 primerki so sledile ZDA, tretja je bila Japonska (9.684.298). Največja evropska proizvajalka je še naprej Nemčija, ki je na skupno petem mestu (4.661.328 primerkov), med deseterico največjih pa sta še deveta Španija (2.822.355) in deseta Francija (2.202.460).

Proizvodnja na Kitajskem ni več težava, potem ko se je kmalu po začetku leta vse ustavilo. Delavci so se vrnili v tovarne, dobavne verige sestavnih delov so bolj kot ne sklenjene. Veliko večino sestavnih delov kitajske avtomobilske tovarne tako in tako dobijo od domačih dobaviteljev, zato proizvodnja deluje s polno paro. Michael Dunne, analitik azijskega avtomobilskega trga, o normalizaciji proizvodnje na Kitajskem

53,7 % vseh lani proizvedenih vozil je zapustilo proizvodne trakove tovarn v Aziji in Oceaniji, s čimer torej v tistem delu sveta nastane več kot polovica vseh. V Evropi so jih naredili 23,2 odstotka, v Severni Ameriki 18,3, v Južni Ameriki 3,6 in v Afriki 1,2 odstotka.

185 vozil na 1000 prebivalcev naredijo na Slovaškem, ki je po tej plati država z največjim številom proizvedenih avtomobilov glede na število prebivalstva.

199.102 osebna avtomobila so lani naredili v Sloveniji, predlani pa 209.378. S tem je bila Slovenija med vsemi državami proizvajalkami avtomobilov na 35. mestu, mesto za Uzbekistanom in mesto pred Avstrijo.