Ključno pri obeh je, da lahko z njima, odvisno od pogojev in različnih dejavnikov, na elektriko ob povsem polnih baterijah dejansko prevozite okrog 45 (passat) in celo okrog 50 kilometrov (BMW). Preverjeno! Kar z drugimi besedami pomeni, da lahko z obema prevozite krepko več od tega, kolikor naj bi znašala dolžina povprečne dnevne poti povprečnega slovenskega voznika. Še vedno pa je nato pri obeh avtomobilih na voljo tudi rezervoar z bencinom (50-litrski pri passatu in 40-litrski pri BMW), ki zagotavlja pogonsko sredstvo za oba bencinska motorja. Pri passatu je to 1,4-litrski, ki skupaj z električnim zagotavlja 160 kilovatov (218 konjev) sistemske moči, pri seriji 3 pa 2-litrski, ki skupaj z električnim motorjem zagotavlja sistemsko moč 185 kilovatov (252 KM). Skratka, s tem se izniči vsakršen strah po krajšem dosegu, ki ga imajo mnogi še vedno pri električnih avtomobilih, večino krajših poti pa uporabnik še vedno lahko naredi zgolj z elektriko. Tudi na način, da denimo med vožnjo po avtocesti vključi način, s katerim se hkrati polnijo baterije. To porabo bencina sicer poviša, a po drugi strani lahko nato po mestu spet vozite zgolj na elektriko.

Da, poraba bencina… Ta je pri obeh avtomobilih posebna zgodba. Ena skrajnost je, če vozite zgolj na elektriko – v tem primeru je enaka ničli. Druga skrajnost je, če ste na daljši poti po avtocesti ter poleg polnite baterije – v tem primeru pri obeh skoči tudi do dvomestnih številk. No, vmes pa je nekakšen mešani cikel – pri vsakdanji uporabi, ko smo kombinirali vse načine pogona, sta nam oba porabila okrogle štiri litri bencina. Saj pravimo – za marsikoga v večini primerov idealen kompromis, ne pa za vse. Pri čemer dodajmo še, da ni nobenih kompromisov pri vožnji, saj omenjena moč obema zagotavlja izvrstne lastnosti, se pa razlika v moči občuti predvsem pri malce boljši odzivnosti trojke pri vseh hitrostih (do stotice denimo potrebuje le 6 sekund), a je tudi passat GTE (do stotice 7,4 sekunde) zelo dinamičen avtomobil.

Avtomatsko že zato, ker je šlo za limuzini, dodatno pa zaradi tega, ker sta ob tem avtomobila »obremenjena« z zajetnimi baterijami, je največji minus obeh majhen prtljažni prostor – pri passatu pogoltne za 402, pri trojki za vsega 375 litrov prtljage. Se pa šest centimetrov daljši (4,77:4,71 metra) volkswagen izkaže za precej prostornejšega na zadnji klopi, pa čeprav je medosna razdalja za enako razliko celo v korist bavarca (2,85:2,79 metra). Glede urejenosti vozniškega delovnega okolja in enostavnosti uporabe infozabavnega sistema ter drugih nastavitev lahko oba samo pohvalimo, enako je s kakovostjo materialov in natančnostjo izdelave. Je pa jasno, logično in pričakovano, da je BMW tu vseeno malce spredaj, saj gre za prestižnejšo znamko.

Kar se pozna tudi pri ceni. S paketom M sport stane BMW 330e namreč 58.150 evrov in se s številnimi dodatki hitro povzpne še višje, passat GTE, ki ponuja popolno opremo že v osnovi, pa 47.178 evrov. Kar sta, glede na to, da subvencij za tovrstna vozila ni več na voljo, tudi končni ceni obeh. Več pa v sklepu.