Kdor čaka, dočaka in ljubitelji avtomobilističnega športa so jo minuli konec tedna dočakali – prvo dirko letošnje sezone formule 1, in sicer v Avstriji. Prizorišče tudi za drugo dirko, ki bo v nedeljo, ostaja isto, Spielberg, strokovnjake pa zanima, ali je bila zmaga Finca Valtterija Bottasa zgolj labodji spev in ali bosta Monačan Charles Leclerc in predvsem Britanec Lando Norris letos še kdaj stala na zmagovalnih stopničkah.

Medtem se koledar dirk širi in je z osmih narastel na deset dirk. Formula 1 bo tako prvič obiskala Mugello, kjer bo dirka 13. septembra, na koledar pa se vrača VN Rusije, ki bo 27. septembra v Sočiju. »Navdušeni smo, da lahko objavimo še dve dirki za sezono 2020. Za nami je odličen start v Avstriji, ki nas je navdal z optimizmom za nadaljevanje,« je dejal šef formule 1 Chase Carey.

A bolj kot o tem, kaj lahko v Avstriji naredi aktualni prvak Lewis Hamilton, ki je bil na prvi dirki po kazni na koncu četrti, je govor o dirkaču, ki letos sploh še ni del karavane, saj se je leta 2018 od formule poslovil. Toda Fernando Alonso, svetovni prvak v letih 2005 in 2006, je seveda velik magnet za medije in navdušence nad formulo, prihodnje leto pa bo dirkal za moštvo Renault, kjer bo zamenjal Avstralca Daniela Ricciarda. Za mnoge njegova vrnitev ni nepričakovana. »V formuli 1 se dogaja marsikaj nepredvidljivega, toda njegova vrnitev v karavano je dobra stvar tako zanj kot za formulo. Alonso je v karavani doživel marsikaj lepega,« pravi Kimi Räikkönen, Alonsov nekdanji moštveni kolega. Zanimivo, da je leta 2018 ob Špančevem slovesu njegov povratek predvidel Sebastian Vettel, rekoč: »Na svidenje, Fernando, se vidimo, ko se vrneš.« Njegove vrnitve se še posebej veseli 23-letni Esteban Ocon, ki bo Alonsov moštveni kolega. »Super je, da ga je Renaultu uspelo zvabiti v svoje moštvo. Fernando je z znamko zelo povezan, v preteklosti je dosegel nekaj fantastičnih uspehov. Seveda sva se že veliko pogovarjala, prepričana sva, da naju čaka veliko priložnosti za odmeven uspeh,« pravi mladi Francoz.

Vrnitev pri 39 letih v kateri koli šport ni enostavna, Alonso pa je svojo prvo zmago v formuli 1 dosegel leta 2003, od njegove prve dirke, ko je branil barve Minardija, mineva že 20 let. »Bil sem del formule 1 mnoga leta. Starost ni pomembna, šteje zgolj doseženi čas. Upam, da sem še vedno dovolj hiter,« je realen Španec, ki je zadnjo dirko za VN Abu Dabija odpeljal 25. novembra 2018. Njegova misija v moštvu Renaulta pa je tudi pomagati mladim voznikom v okviru njihove športne akademije. »S svojimi izkušnjami bom mladim voznikom skušal karseda pomagati. Zavedam se svoje misije, da moram biti dober tudi zunaj dirk v formuli 1. Upam, da bo moštvo znova svetovni prvak,« se svojega poslanstva zaveda Alonso, ki bo moral do prve dirke prihodnje leto predvsem še izboljšati svojo telesno pripravljenost, pa čeprav testiranja že danes kažejo, da je izjemno pripravljen.