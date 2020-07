Razigrana in šampionska Olimpija neusmiljeno drvi proti naslovu slovenskega prvaka. Zmagoviti ples ljubljanskega moštva lahko v teoriji pokvarijo le še Celjani, saj so Mariborčani po polomu v Sežani skorajda že zakockali vse možnosti za ubranitev državne krone. Vrhunec 33. kroga bo v nedeljo zvečer – Olimpija bo v Stožicah gostila neprepričljivi Aluminij, Celjani pa bodo tekmo sezone odigrali v Ljudskem vrtu.

Nedeljska zmaga v Mariboru bi v igri za lovoriko obdržala Celjane, ki bodo v zadnjem krogu gostili Olimpijo. Za prvo ligo bi bilo spektakularno, če bi ravno zadnja tekma odločala o novem prvaku, a bi moralo Ljubljančanom do tedaj še enkrat spodrsniti; v četrtek jih čaka gostovanje v Murski Soboti. Celjani se bodo kot najresnejši tekmeci Olimpije v Ljudskem vrtu soočili s pritiskom, ki ga prinaša zahtevna dirka za zvezdico, zato bo veliko odvisno od psihološke priprave. Remi bi Olimpiji odprl avtocesto do naslova prvaka, zmaga Maribora na štajerskem derbiju bi pomenila, da je prvenstvo tako rekoč odločeno. Vijoličastim je v letošnji sezoni kar osem točk odščipnil novinec Tabor, ki je Mariboru v Sežani na dveh tekmah zabil osem golov. Petnajstkratni prvaki plačujejo davek zgrešenega kadrovanja, trener Sergej Jakirović pa se je očitno že sprijaznil, da Maribor avgusta ne bo lovil lige prvakov, ampak bo poskušal v boju za ligo Evropa.

Triglav najbolj trepeta za obstanek

Po izjemni seriji v letu 2020 si je obstanek med prvoligaši zagotovil šišenski Bravo, ki je postal odkritje sezone. Ljubljančani dokazujejo, kako pomembno je vlaganje v mlade nogometaše, ki se pod vodstvom iznajdljivega in študioznega trenerja Dejana Grabića zelo hitro razvijajo. Pred izgubo prvoligaškega statusa najbolj trepetajo nogometaši Triglava, ki se jim po koncu sezone obetajo vroče kvalifikacije z Gorico. Kranjčani so spomladi premagali le odpisani in nekonkurenčni Rudar, pred nedeljskim večernim vrhuncem za prvaka pa jih čaka rešilna bilka proti Taboru. Če bo Bravo nocoj nadaljeval zmagoviti pohod ob Kamniški Bistrici, se Domžalam morda obeta vroč zaključek tekmovanja vse do zadnjega kroga, ko bodo gostili ravno Triglav.

Pari 33. kroga – danes ob 20. uri: Domžale – Bravo, jutri ob 18. uri: Triglav – Tabor, ob 20.15: Maribor – Celje, ob 20.30: Olimpija – Aluminij, ponedeljek ob 20. uri: Mura – Rudar.