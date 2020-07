Kadrovske rošade na Darsu: Ustoličenje predsednika gradbenih baronov

Družba za avtoceste (Dars) pravkar vstopa v verjetno enega izmed zadnjih velikih investicijskih ciklov, v katerem bo med gradbince razdelila milijarde evrov. To obdobje bo poleg gradnje druge cevi karavanškega predora pomembno zaznamovala predvsem gradnja severnega in južnega dela tretje razvojne osi, ki je (brez svojega osrednjega dela) vredna 1,43 milijarde evrov. To je približno toliko, kot je stala gradnja šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. Prvo lopato na koroškem delu trase naj bi zasadili jeseni in boj gradbincev za ta del posla pravkar poteka. Hkrati se podjetja potegujejo tudi za gradnjo prvega odseka na dolenjskem delu tretje razvojne osi. Del med Novim mestom in Osredkom je ovrednoten na slabih sto milijonov evrov.