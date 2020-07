Tudi na največjem hrvaškem festivalu koronavirus plete svojo zgodbo, saj sinočnje slavnostno odprtje festivala ni bilo pred cerkvijo svetega Vlaha kot v preteklih 70 letih, temveč v mestnem pristanišču, na njem pa so sodelovali zgolj domači umetniki – Dubrovniški simfonični orkester, Jazz orkester HRT, folklorni ansambel Linđo in Festivalski dramski ansambel. Čeprav so bili zaradi razmer prisiljeni skrčiti program, nekaj umetnikov iz tujine vseeno pričakujejo, že po tradiciji tudi našo pianistko Dubravko Tomšič Srebotnjak, ki so jo tam vzeli tako rekoč za svojo rezidenčno umetnico. Je pa tudi v Dubrovniku, tako kot na ljubljanskem poletnem festivalu, za začetek zadonela Beethovnova Deveta simfonija.

Štiri dramske premiere

Do konca prihodnjega meseca sicer načrtujejo kakšnih 50 gledaliških, glasbenih, folklornih in drugih kulturnih dogodkov. Intendantka Dora Ruždjak Podolski je povedala, da se z izvedbo dubrovniškega festivala pridružujejo Ljubljani in Salzburgu, kjer so si prav tako upali v izpeljavo živih prireditev, medtem ko so številni drugi festivali odpadli. Letošnji proračun je sicer za 60 odstotkov nižji od prvotno načrtovanega in znaša 867.000 evrov.

Na festivalu bodo pripravili štiri dramske premiere, ki se tematsko navezujejo na Dubrovnik. Med njimi bosta tudi premiera predstave Mara in Kata, ki jo je avtor Saša Božić ustvaril na podlagi oddaje na Radiu Dubrovnik in knjige Dubrovačke kundurice, ter uprizoritev Dubrovniška zrcala, ki temelji na poeziji dubrovniških ljudskih in sodobnih pesnikov; režijsko jo podpisujeta intendantka festivala Dora Ruždjak Podolski in Marina Pejnović, izvedel pa jo bo Festivalski dramski ansambel.

Seveda ne bo manjkalo gostovanj: iz Hrvaškega narodnega gledališča (HNK) v Zagrebu prihaja predstava Tri sestre v režiji Boba Jelčića, Gledališče Ulysses in Beograjsko dramsko gledališče pa bosta v režiji Lenke Udovički in z Radetom Šerbedžijo v naslovni vlogi izvedli predstavo Kdo se boji Virginie Woolf?. Napovedujejo tudi plesno predstavo Objem v produkciji centra Vytlicke s Švedskega in pa uprizoritev Intimnost v režiji Biljane Srbljanović in Andreja Nosova.