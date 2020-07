Krepitev občutka

Medtem ko so se številke okuženih s koronavirusom gibale proti tistim, ob katerih je vlada marca razglasila epidemijo in zaprla javno življenje, je v četrtek vladni govorec Jelko Kacin uresničil grožnjo z začetka tedna in državljanom sporočil, da jim vlada od zdaj prepoveduje druženje v skupinah, večjih od 10 oseb, na javnih in zasebnih prostorih oziroma dovoljuje druženje do 50 ljudi v nekaterih primerih, pri čemer bo moral organizator zbrati in mesec dni hraniti kontaktne podatke, očitno ne glede na to, kaj o tem meni v našo zakonodajo prevedena evropska direktiva o varovanju osebnih podatkov.