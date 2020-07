Zlato ženeta v višino dve vrsti investitorjev. Najprej so tu investitorji, ki vlagajo v zlato kot katastrofični naložbeni razred, saj jih je strah recesije in okrevanja v obliki črke U ali celo L. Drugi investitorji, ki prisegajo na okrevanje v obliki črke V, ravno tako vlagajo v zlato. Razlog? Centralne banke so preplavile trg s poceni denarjem. Ko si banke lahko sposojajo denar pri ECB z obrestno mero minus en odstotek in ko znaša obrestna mera ležanja denarja pri ECB minus pol odstotka, postane zlato zelo zanimiv naložbeni razred. Sicer ne prinaša ne dividend ne obresti, a zanj ni treba plačevati ležarine.

Vprašanje je, ali se bo cena zlata obdržala na zdajšnjih ravneh. S stališča tehnične analize bi bila bolj uravnotežena cena 1700 dolarjev za unčo. Zdajšnje ravni bodo podpirale nizke oziroma negativne obrestne mere.

Nekateri napovedujejo, da bomo takšne obresti videli do leta 2025. Po drugi strani pa bi lahko poceni denar generiral inflacijo, čeprav je to malo verjetno. Tu pa smo že spet pri zlatu kot ohranjevalniku vrednosti oziroma najstarejši rezervni valuti.