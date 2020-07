Vlada je pravno podlago za uvedbo mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi po besedah ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja zapisala v predlog četrtega protikoronskega zakona z namenom zavarovanja življenja in zdravja ljudi. "Nenazadnje je naša dolžnost, da varujemo sebe in druge, in pravica vseh nas, da smo varovani pred morebitno okužbo," je dejal.

V opoziciji aplikaciji odločno nasprotujejo. "Tehnologija lahko pomaga, a vaša aplikacija za nadzor je sporna," je dejal Brane Golubović (LMŠ). Napovedal je, da čeprav bo vladi uspelo z njeno uvedbo, tako ali tako ne bo imela učinka. Deluje namreč na zaupanju, tega pa ni in večina ljudi si je pa ne bo naložila na svoje pametne telefone, je dejal.

Poleg tega nimajo vsi pametnega mobilnega telefona, še posebej ne starejši, je opozoril Soniboj Knežak (SD). Spomnil je na svarilo informacijske pooblaščenke, da lahko takšna aplikacija daje ljudem lažen občutek varnosti, zaradi česar ne bodo več izvajali zaščitnih ukrepov.

Bolj ostri so v Levici, katere poslanka Nataša Sukič je opozorila, da aplikacija pomeni grob poseg v ustavne pravice. "Aplikacija ne more nadomestiti testiranja, ne zdravi ljudi in ni rešitev za zdravstveno krizo. Aplikacija zgolj krepi nadzorno funkcijo države," je bila odločna.

Vlada po njenih besedah krepi represivni aparat, temu pa v Levici nasprotujejo in napovedala je, da se nameravajo s preostalimi opozicijskimi strankami uskladiti o ustavni presoji.