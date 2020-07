Rekord sledi vse glasnejšim svarilom, da Japonski grozi drugi val koronavirusne bolezni 19, potem ko so oblasti tam konec maja odpravile izredne razmere in se je življenje začelo vračati v ustaljene tirnice.

Že v sredo so iz Tokia poročali o 207 novih okužbah. Na Japonskem so sicer doslej potrdili skupno 21.125 okužb in 995 smrti zaradi covida-19, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V zadnjem dnevu so testirali 2284 ljudi, skupaj doslej 223.778. Doslej se je na Slovaškem z novim koronavirusom okužilo 1851 ljudi, 1477 jih je že ozdravelo, je sporočilo slovaško ministrstvo za zdravje. Hospitaliziranih je sedem ljudi s covidom-19, trije so na intenzivni negi, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.

Mehika in Argentina z največ novimi okužbami, Bolsonaro še naprej razburja

V Latinski Ameriki in na Karibih, kjer so doslej potrdili več kot tri milijone primerov okužbe z novim koronavirusom, so v sredo o največ dnevnih okužbah poročali iz Mehike in Argentine. Medtem brazilski predsednik Jair Bolsonaro še naprej razburja.

V Mehiki so potrdili 6995 novih okužb, skupno 275.003. S tem je država po številu okužb prehitela Španijo in je osma na svetu, poroča agencija Reuters.

V Mehiki, ki je peta na svetu po številu mrtvih zaradi covida-19, je po podatkih ministrstva za zdravje v zadnjih 24 urah umrlo še 782 bolnikov, skupno 32.796.

Predstavnik ministrstva za zdravje, ki je odgovoren za strategijo boja proti virusu, Hugo Lopez-Gatell je kljub temu ocenil, da epidemija popušča.

O rekordnem dnevnem številu dnevnih okužb poročajo tudi iz Argentine. Danes so jih potrdili 3604. To je prvič od izbruha epidemije v državi, da so jih potrdili več kot 3000, navaja Reuters.

Skupno so doslej potrdili 87.030 okužb. V zadnjih 24 urah covid-19 zahteval novih življenj; jih je pa doslej skupno 1694.

V najbolj prizadeti državi na celini in drugi najbolj prizadeti na svetu - Braziliji - so tudi v sredo poročali o novih smrtnih žrtvah covida-19. V zadnjih 24 urah je umrlo še 1223 ljudi, skupno 67.964. Potrdili so še 44.571 novih primerov okužbe, skupno že več kot 1,7 milijona.

Med okuženimi je tudi desničarski predsednik državee Jair Bolsonaro, ki nevarnosti virusa ne priznava, a so mu na testu v sredo potrdili okužbo.