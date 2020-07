V anketah raje sodelujejo učenci, ki jim gre šola dobro od rok

Na zavodu za šolstvo so predstavili rezultate spletnih anket med ravnatelji, učitelji in učenci, ki šolanje na daljavo prikazujejo v manj dramatični luči, kot bi bilo mogoče sklepati iz dosedanjih poročanj. Razlog za to je v metodologiji: kot kaže, so ankete zajele bolj motivirane in uspešnejše učence, izgubljence pa so zaobšle.