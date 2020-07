Direktor madridskega turnirja Feliciano Lopez je danes tvitnil: "Govoril sem s prijateljem Rafaelom Nadalom, ki je septembra potrdil svojo udeležbo v Madridu. Kot vedno vas čakamo z odprtimi rokami v Caja Magici!"

Nadal pa je odgovoril: "Tako je Feli. Se vidimo septembra v Madridu. Medtem pa je vse v najlepšem redu!"

Septembra se namreč v sezoni, ki je bila postavljena na glavo zaradi novega koronavirusa, na teniškem tekmovalnem sporedu obeta precejšnja gneča.

Na sporedu so tako grand slam turnir v New Yorku, preloženi turnir v Madridu ter turnir za veliki slam v Parizu. Turnirji si sledijo eden za drugim.

US Open, katerega usoda je še vedno pod velikim vprašajem, naj bi potekal od 31. avgusta do 13. septembra na trdem igrišču v New Yorku, medtem ko se bo glavni del madridskega turnirja na pesku začel le dan po načrtovanem finalu OP ZDA, in sicer 14. septembra.

Madrid bo služil kot ogrevanje za prestavljeni francoski grad slam, peščeni Roland Garros, ki se bo po novem začel 20. septembra.

Nadal je lani slavil tako na pariškem pesku kot tudi nato v New Yorku. Vsega skupaj ima 19 naslovov med posamezniki na turnirjih za grand slam, od tega rekordnih ducat naslovov na pariškem pesku.