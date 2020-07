Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto Martin Rupnik, so kriminalisti Policijske uprave Ljubljana maja zaključili dva obsežna in večletna predkazenska postopka s področja utaje davkov, ki med seboj nista povezana. Kazenski zakonik za tovrstna kazniva dejanja iz obeh preiskav predvideva zaporno kazen od enega do osmih let.

V preiskavi trgovanja z elektronskimi napravami med več gospodarskimi družbami iz različnih evropskih držav, ki je potekala na območju več članic EU, so po njegovih navedbah odkrili za skoraj 500 milijonov evrov izdanih fiktivnih računov za neobstoječe posle, slovenski proračun pa je bil pri tem zaradi neplačanih davčnih obveznosti oškodovan za okoli 12 milijonov evrov.

Na specializirano državno tožilstvo so podali kazensko ovadbo zoper tri slovenske gospodarske družbe in 17 fizičnih oseb, med katerimi je osem državljanov Slovenije, šest Velike Britanije in trije državljani Italije.

Preiskava potekala pri 15 zavezancih

Kot je pojasnila Damjana Slapar Burkat iz Finančne uprave RS (Furs), je preiskava potekala pri 15 zavezancih, ki so bili vključeni v dobavno verigo. Ta je bila sestavljena tako iz družb iz EU, predvsem s Cipra, Slovaške, Češke in Poljske, v slovenski dobavni verigi pa so se pojavljala neplačujoča podjetja, več družb kot vmesni členi in na koncu verige družbe, ki so uveljavljale vstopni DDV. Izvedli so 12 postopkov odvzema identifikacijske številke za DDV.

Pomembno vlogo v tovrstnih zlorabah imajo po besedah Slaparjeve družbe, ki nudijo strokovno podporo pri računovodstvu, nakupu podjetja, finančnem ,davčnem in pravnem svetovanju. Prioritetna naloga Fursa je sicer varovanje slovenskega proračuna, vendar je ob tem bistvenega pomena tudi ščitenje zdravega dela gospodarstva, saj v teh verigah prihaja do nekonkurenčnih cen in s tem do izkrivljanja konkurence na našem trgu, je poudarila.