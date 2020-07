Po smrtni nesreči jadralnega padalca nova pravila in poostren nadzor

Aprilska smrtna nesreča jadralnega padalca, v katerega je pod Kovkom trčilo ultralahko letalo, je prinesla prva nova pravila letenja. Med drugim SMS-sporočanje padalcev: “Vzletam.” V poostrenem nadzoru so jadralne padalce v Vipavski dolini in Posočju preverjali tudi policisti in letalski nadzorniki. Kršiteljev niso našli.