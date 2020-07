Napadalec iz Sinja na Hrvaškem Ante Vukušić je na gostovanju v Kranju prvič v profesionalni karieri zadel tri gole, dvakrat podal in pomagal Olimpiji, da je pet krogov pred koncem prvenstva ohranila štiri točke prednosti pred Celjem in Mariborom. Strokovna žirija Dnevnika je Vukušića izbrala za najboljšega igralca 31. kroga.

Vukušića je predramil zmagoviti gol na zadnjem derbiju z Mariborom v Stožicah, saj ga je pred tem mučila strelska neučinkovitost. Olimpija bo njegove zadetke močno potrebovala v napeti dirki za naslov prvaka. Trenutno je z 22 doseženimi goli na vrhu lestvice strelcev, mlajši rojak iz Celja Dario Vizinger se je znašel v zaostanku dveh zadetkov. Vukušić se je vrnil v strelsko formo, potem ko so v Ljubljani Safeta Hadžića zamenjali z Dinom Skenderjem. Ravno Hadžić je bil pred letom dni med najzaslužnejšimi, da je Vukušić dočakal priložnost v Stožicah, saj je pri predsedniku Milanu Mandariću dolgo vztrajal, da se je Dalmatinec preselil v Olimpijo. Hadžić je z novinarji za pivo in čevapčiče stavil, da bo Vukušić že do zimskega premora dosegel petnajst zadetkov, kar se je tudi zgodilo.

Ko ima Ante Vukušić občutek za gol, postane neustavljiv in je vsak njegov strel nevaren za nasprotnike. Že kot najstnik je veljal za enega največjih talentov hrvaškega nogometa in pri osemnajstih letih postal najmlajši kapetan v zgodovini Hajduka. S popolno predanostjo do splitskega dresa je nemudoma omrežil navijače in postal sinjski diamant. Da bi Hajduk rešil pred stečajem, se je odrekel igranju v Splitu in se za odškodnino v vrednosti štiri milijone evrov preselil v Pescaro v Italijo. Pozneje ga je pot vodila v Švico, Belgijo in Nemčijo, šele v Rusiji pa so zdravniki ugotovili, da ima zaradi prometne nesreče poškodovano desno pljučno krilo. Imel je srečo, da je preživel. Ker velja za vztrajnega nogometaša, se mu v letošnji sezoni obeta naslov prvaka in naziv kralja strelcev v slovenski ligi.