»Moje stanje je slabo, je resno. Sojenje je zame hud napor,« je včeraj povedal dr. Milko Novič, ki mu po dveh razveljavljenih sodbah, prvi obsodilni in drugi oprostilni, spet sodijo zaradi umora direktorja Kemijskega inštituta dr. Janka Jamnika decembra 2014. Po tem, ko se petkovega začetka sojenja ni udeležil, je bil njegov tokratni prihod precejšnje presenečenje. Obramba, ki je poudarila, da se Novič izjemno slabo počuti in da je prišel zgolj iz spoštovanja do sodišča, je sicer že na začetku napadla z vsemi topovi. Petkovo obravnavo je ocenila za nezakonito, odločitev, da jo izpelje kljub obdolženčevemu zdravniškemu opravičilu, pa navedla kot razlog za izločitev predsednice senata Sinje Božičnik zaradi dvoma o nepristranskosti. Predlagala je, naj o tem odloči predsednik ljubljanskega višjega sodišča Anton Panjan. Toda predlog do njega niti ni prišel, okrožni senat sam ga je sam zavrgel.

Kot smo že pisali, je v petek obramba predložila opravičilo Novičeve osebne zdravnice, da ni sposoben spremljati sojenja, in psihiatrični izvid, da ga lahko spremlja največ dve do tri ure. Senata dokumenta nista prepričala in obravnavo je speljal v obtoženčevi odsotnosti, je pa odločil, da bo njegovo sposobnost sodelovanja ocenil sodni izvedenec. Po oceni obrambe je sodišče tako popolnoma ignoriralo Novičevo slabo zdravstveno stanje in kršilo njegove pravice. Odvetnik Žiga Podobnik je zato predlagal izločitev Božičnikove, pa tudi, naj o tem ne odloča predsednik okrožnega sodišča Marjan Pogačnik, pač pa višjega, Panjan. Pogačnik naj bi se namreč glede izločitve Božičnikove enkrat že opredelil in jo zavrnil. Obrambo je takrat zmotilo, da je Božičnikova vodila sojenje, ki bi bilo lahko po njeni oceni prav tako povezano z Jamnikovim umorom in Kemijskim inštitutom. Šlo je za postopek zoper dr. Michela Stephana zaradi napeljevanja k uboju dr. Janeza Plavca. Prav tako je Pogačnik odločal tudi že o izločitvi predsednika senata Zvjezdana Radonjića na drugem sojenju Noviču – in jo, kot se je izkazalo kasneje, neutemeljeno zavrnil. Toda na koncu nista odločila ne Pogačnik ne Panjan, pač pa senat pod vodstvom Božičnikove sam. »Obramba izraža nestrinjanje s procesnimi odločitvami, to pa ne more bili vzrok za predlog za izločitev predsednice senata. Zato se predlog zavrže,« je bila kratka Božičnikova.

Odšel krepko pred koncem

Sledil je Novičev zagovor. Bil je kratek, govoril je s tihim glasom in precej manj odločno kot običajno. Ponovil je, da je bil v času umora doma in da je to dokazano. Da z Jamnikom nista bila v sporu, izrekel mu ni nobene grde besede, kaj šele grožnje. In da se zdaj zelo slabo počuti. »Najprej sem bil brez dokazov obsojen, potem v celoti oproščen, zdaj mi spet sodite. To so šoki, ki jih normalen človek težko prenaša,« je izjavil. »Boste odgovarjali na vprašanja pooblaščenca oškodovancev?« ga je potem vprašala sodnica. »Bom, če bom znal,« je odvrnil. Toda nato je vmes posegel zagovornik: izjavil je, da glede na zdravstveno stanje ne bo odgovarjal. In potem res ni. Obravnavo je zapustil precej pred koncem, tako da so branje listin iz spisa in zaslišanja določenih prič opravili brez njega.

Med drugim so zaslišali Tineta H., ki je na tleh pred gostiščem Via Bona na Tbilisijski prvi opazil hudo poškodovanega Jamnika. Na parkirišču ni opazil nič sumljivega. Na prostor za priče je stopil tudi Robert B., ki je na večer umora (ob 18.42, umor je bil okoli 19.40) Noviču poslal nenavaden SMS: »ob 19. uri dajte piščanca v pečico, ob 20. uri pa da bo večerja«. Novič mu je ob 19.49 za šalo odgovoril: »mi je kura pobegnila, kaj zdaj«, nato sta si izmenjala še dve sporočili. Novič trdi, da mu je umor nekdo namestil in prek teh sporočil preverjal, kje je in kaj počne. Toda Robert B. je tudi tokrat vztrajal, da je šlo za šalo. SMS je poslal na 17 naključnih številk, da naj bo prejemnik tudi Novič, mu ni nihče naročil. »To sem večkrat počel, občasno še vedno. No, čeprav me je tole izučilo…« je dejal. Sojenje se nadaljuje v precej hitrem tempu več obravnav na teden.