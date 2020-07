Mnogi v njem vidijo naslednika modela C4 cactus. Zasnovan je po željah ljudi, ki želijo sedeti visoko in potrebujejo vsestranski avto. Naprodaj bo tudi v povsem električno gnani različici ë-C4. Na slovenske ceste bo zapeljal v začetku prihodnjega leta.

4,36 m je dolžinska mera C4, katerega prtljažnik pogoltne od 380 do 1250 litrov.

50 kWh je zmogljivost baterije, kar je dovolj za do 350 kilometrov dosega z enim polnjenjem. Električni motor premore 100 kW (136 KM), na hitri polnilnici se baterija napolni v 10 minutah, kar uporabniku omogoča, da prevozi 100 kilometrov, 80-odstotno napolnjenost doseže v 30 minutah. Najvišja hitrost je 150 km/h, pospešek do stotice pa 9,7 sekunde.

»Z novim C4 smo naredili korak naprej pri oblikovanju, avto ima svojo osebnost, svoj karakter. Je drugačen, unikaten. Za nas je priložnost, da z električnim avtomobilom nagovorimo množice. Je namreč družinski in hkrati okolju prijazen, s poudarjenim udobjem, prostornostjo in sodobnimi tehnologijami,« Vincent Cobee, predsednik uprave.

25,4 cm (10 palcev) meri osrednji barvni zaslon na dotik. Desno od njega je posebno držalo, ki sopotniku omogoča, da ima pred sabo nameščen prenosni telefon ali tablični računalnik.

5 motorjev je na voljo ob električni različici, trije bencinski (od 73 do 114 kW oziroma od 100 do 155 KM) in dva dizelska (81 in 96 kW oziroma 110 in 130 KM). Močnejša bencinska in močnejši dizelski motor prenašajo moč prek 8-stopenjskega samodejnega menjalnika.

15,6 mm je odmik od tal novega C4. Za pomoč pri vožnji skrbi 20 tehnologij.