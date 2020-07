Junaka, ki ju je ustvaril in jima tudi posodil glas Mike Judge, sta izrazita otroka 90. let prejšnjega stoletja, vendar pa Judge obljublja, da bo njuna vrnitev prilagojena temam nove generacije Z. Ustvarjalec namreč meni, da lahko napiše serijo, ki bo všeč tako novi generaciji kot njihovim staršem, ki so najverjetneje iz generacije X. Ali se bodo z ljubiteljema metal glasbe poistovetili tudi pripadniki vmesne generacije, milenijci, še ni znano, prav tako se številni sprašujejo, kaj bosta komentirala. Zanju je bilo namreč značilno, da ste gledala videospote na MTV in jih komentirala, zato je marsikdo pomislil, da bosta v časih, ko je na MTV vedno manj glasbe, morda komentirala videoposnetke na spletni platformi tiktok, ki so jo zavzeli tako imenovani zoomerji.

Za zdaj sta napovedani dve novi sezoni te animirane serije, kanal Comedy Central, kjer bo predvajana, pa se že dlje časa posveča širjenju animiranih vsebin za odrasle. Poleg Beavisa in Buttheada namreč pripravljajo serijo Jodie, ki je nadaljevanje animirane serije Daria, ki jo je Judge prav tako ustvarjal za MTV v 90. letih.