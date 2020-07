Boris Dežulović: Don Janez proti Bogu

Pred nekaj dnevi so slovenski policisti pri Ponikvi prijeli šesterico migrantov, ki so poskušali nezakonito prečkati slovensko mejo. Malo pred tem je prišla v javnost tudi novica, da so policisti na mejnem prehodu Gruškovje v dveh cisternah za prevoz hrane odkrili vsega skupaj kar dvaindvajset nezakonitih migrantov.