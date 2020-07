Novinarje je v prvi vrsti zanimalo v kakšni fizični pripravljenosti se je vrnil v ZDA, saj so iz Slovenije prišle novice, da je v karanteni pridobil nekaj kilogramov telesne teže. "To je bil nesporazum. Moj osebni trener je govoril o formi, misleč na tekme 5 na 5. Stvari, ki so bile povedane, ne ustrezajo realnosti in niso resnične. Med karanteno sem se pazil in vem, v kakšni formi sem. Je dobra in prepričan sem, da bo še boljša, ko se bodo začele tekme v Orlandu," je dejal Dončić.

Slovenski čudežni deček je novinarjem priznal, da je v domovini formo vzdrževal z igranjem tenisa in nogometa ter dvigovanjem uteži. Ob tej priložnosti se je zahvalil veleposlanici ZDA v Sloveniji Lyndi C. Blanchard, ki mu je pomagala, da se je sredi največjega izbruha pandemije novega koronavirusa vrnil v Slovenijo. Dejal je, da je pogrešal družino in prijatelje, podobno kot jih bo v 'balončku' v Orlandu, kjer bodo igralci povsem izolirani od zunanjega sveta.

Dva meseca, ki jih je preživel v Sloveniji, je Dončić izkoristil za sanacijo manjših poškodb zapestja in gležnja, tako da bo konec julija, ko se začnejo tekme v Walt Disney World Resortu, stoodstotno pripravljen. "Nimamo kakšnih posebnih ciljev. V Orlandu želimo dobiti čim več tekem in se uvrstiti v končnico. Ne čutimo nobenega pritiska, tja se gremo zabavati, igrati košarko in upamo, da se prebijemo čim dlje."

V Orlandu bo zbranih dvaindvajset moštev. Vsa bodo odigrala po osem tekem rednega dela, nato pa najboljših šestnajst čaka končnica. Dallasu preboj med osem skoraj ne more uiti, lahko pa se z dobrimi predstavami zavihti višje od sedmega mesta in si zagotovi vsaj na papirju lažjega nasprotnika v prvem krogu končnice. Za moštvi Oklahoma City Thunder, Houston Rockets in Utah Jazz ima le zmago ali dve zaostanka.

Luka Dončić, ki je imel pred prekinitvijo lige povprečje 28,7 točk, 9,3 skokov in 8,7 podaj, se seveda ni mogel izogniti vprašanjem okoli koronske krize. Dejal je, da ga zadeva skrbi tako kot večino Zemljanov, da pa popolnoma zaupa sistemu lige NBA.

"Liga dela vse, kar je v njeni moči, da vsi vpleteni ne bi čutili posledic. Vsake dva dni smo testirani, vsi skrbijo za naše zdravje in dobro počutje, tako da verjamem, da bo vse ok," je dejal Dončić.