S protestnim shodom, na katerem so upoštevali epidemiološke omejitve pri zbiranju ljudi, so pokazali, da se ne strinjajo z načrtovanim načinom reševanja krize. "Ne strinjamo se, da se v prvih momentih neke krize, ko poslovni rezultati ne tečejo več po načrtih lastnikov in poslovodstva, znesejo nad delavci," je dejal predstavnik Sindikata poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana in Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc.

"Zavrnili smo njihov način reševanja te krize, ki ni pravi, ki gre v breme delavcev in prav nič v breme kapitala, lastnikov in poslovodstva, ki že več let kujejo visoke dobičke," je poudaril Švarc. Sekretar v gorenjski območni organizaciji Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Matej Jemec pa je poudaril, da je treba spoštovati delavce in pogledati na to, koliko so doprinesli družbi, ter jih postaviti pred kapital.

Sindikati so upravo in lastnike pozvali, naj z odpuščanji počakajo najmanj do konca leta, ko bo se izkazalo, kako bo s ponovnim vzpostavljanjem prometa, in do tedaj skušajo izkoristiti državno pomoč, torej čakanje na delo in subvencioniran skrajšani delovni čas. V sindikatih so ob tem prepričani, da se bo promet znova začel povečevati in da bi se odpuščanje izkazalo za nepotrebno.

"To podjetje zmore preiti to krizo brez odpuščanja," je prepričan Švarc. Spomnil je, da je bilo v preteklosti v podjetju premalo ljudi in da so mnogokrat delali prekomerno. Kot je ocenil, bi z upoštevanjem njihovih pozivov pokazali pravi odnos do delavcev, za katere poslovodstvo ves čas trdi, da so največje bogastvo podjetja.

Predsednik Svobodnega sindikata Slovenije Mirsad Begić je izpostavil "ignoranco in nepripravljenost poslovodstva za iskanje za delavce bolj sprejemljivih rešitev", pa čeprav velja Fraport Slovenija za družbeno odgovorno podjetje, ki ima poleg drugih tudi certifikat družini prijaznega podjetja.

Sindikalisti so spomnili, da je podjetje v zadnjih dveh letih ustvarilo več kot 20 milijonov evrov dobička, letošnja izguba pa naj bi znašala 10 milijonov evrov. Če bi z odpuščanji počakali do konca leta, bi bila ta izguba višja le za dva milijona evrov, je povedal Begić. Delavce pa boli tudi to, da družba vsako mesec najde 1,5 milijona evrov za nadaljevanje gradnje terminala, ne pa 250.000 do 300.000 evrov za plače 120 presežnih delavcev.

Naslednji korak zaposlenih v boju proti odpuščanjem bi bila lahko stavka. "V takšnih primerih, ko se uprava poslužuje takih najbolj neugodnih, neprijetnih in krivičnih ukrepov, je edini pravi odgovor dejansko stavka," je ocenil Švarc in dodal, da jih bodo v sindikatu, če se bodo odločili za to potezo, vsekakor podprli.