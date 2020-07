Cepivo z oznako BNT162b1 ob relativno majhnih odmerkih spodbuja odzive protiteles na ravni ali nad ravnjo v vzorcih krvi ljudi, ki so preboleli covid-19, je sporočil glavni izvršni direktor BioNTecha Ugur Sahin.

Predhodni podatki izhajajo iz t. i. faze 1/2 testiranja, ki je namenjena ugotavljanju, da cepivo ni toksično in sproži odziv imunskega sistema, da pripravi telo na boj z virusom.

Pri testiranju je sodelovalo 45 oseb, starih med 18 in 55 let, ki so v razmaku 21 dni prejeli dva odmerka cepiva ali placeba. Razmeroma veliko število udeležencev je po drugem odmerku dobilo vročino, kar pa ni nepričakovano in ne predstavlja ovire, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Cepivo temelji na informacijski RNK, ki v človeških celicah ustvari protitelesa, posebej prilagojena koronavirusu.

Več podjetij je že objavilo rezultate prvih faz kliničnih testiranj, v katerih so ugotovili, da so njihova eksperimentalna cepiva povzročila odziv imunskega sistema.

Pri 23 projektih razvoja cepiva proti covidu-19 potekajo klinični testi na ljudeh. Nekateri so že v drugi ali tretji fazi, v katerih cepivo dobi več tisoč prostovoljcev, s čimer ocenjujejo njegovo učinkovitost, spremljajo stranske učinke in zbirajo druge informacije, da bi bilo cepivo varno za uporabo.

Poleg več kitajskih projektov sta do zdaj najdlje pri razvoju cepiva prišla ameriška biotehnološka družba Moderna in projekt oxfordske univerze v sodelovanju z britansk-švedsko družbo AstraZeneca, še poroča AFP.