Barjanski okarček, ena od 15 najbolj ogroženih vrst dnevnih metuljev v Evropi, je spet naseljen v naravnem rezervatu Iški morost, kjer ga v zadnjih desetih letih niso opazili. Sto dvajset osebkov je skupaj s sodelavci tja prenesla Tatjana Čelik z Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU. Barjanski okarček je sicer do leta 1990 poseljeval celotno Ljubljansko barje, od leta 2001 pa le še jugovzhodni del. Kot je povedala Tatjana Čelik, se je površina življenjskega prostora barjanskega okarčka v zadnjih 18 letih zmanjšala za 92 odstotkov, velikost populacije pa za 72 odstotkov. Glavni razlog za izumiranje je intenzivirano kmetijstvo.

Da bi preprečili izumrtje vrste v osrednji Sloveniji, je Tatjana Čelik s sodelavci lanskega junija začela proces reintrodukcije oziroma ponovne naselitve. Iz narave je vzela šest samic in v raziskovalni postaji Barje ZRC SAZU pripravila insektarije, kamor so samice izlegle jajčeca. Potem ko so se gosenice vse leto razvijale, so se maja in junija zabubile, bube pa so prenesli v naravno okolje. Dvajset so jih vrnili v izvorno populacijo, 154 pa so jih naselili na območju Iškega morosta. Iz 70 odstotkov bub so se uspešno izlegli metulji.