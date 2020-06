Za mrežice, ki merijo na preboj v končnico, ko se bo sezona NBA 30. julija nadaljevala, je novica zelo hud udarec. »V nedeljo zvečer sem odkril, nov test pa je to potrdil še v ponedeljek, da sem pozitiven na covid-19. Zaradi tega ne bom nastopil v Orlandu ob nadaljevanju sezone,« je tvitnil 31-letni Jordan.

Pred tem je pozitivni test razkril tudi Dinwiddie, na katerem je ob odsotnosti zvezdnikov Kyrieja Irvinga in Kevina Duranta slonela igra mrežic, in dodal, da čuti simptome, kot so povišana temperatura, bolečine v sklepih in pljučih.

V nasprotju z Jordanom pa 27-letni Dinwiddie še ni odpovedal nastopa na Floridi, dejal je, da bo igral, če bo le zdrav.

Minuli petek je vodstvo lige NBA objavilo, da je 16 od 302 testov igralcev (5,3 odstotka) pozitivnih na novi koronavirus, identitete košarkarjev pa ni razkrilo.