Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Manj verjetne bodo ob morju in v vzhodni Sloveniji. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč. V petek nas bo prešla hladna fronta s padavinami, sprva bodo tudi nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Ohladilo se bo.

Vremenska slika: Iznad zahodne Evrope se je nad Alpe razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Z jugovzhodnimi vetrovi k nam doteka nekoliko hladnejši zrak, popoldne pa se bo veter v višinah obračal na jugozahodno smer.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih južno od nas sončno, drugod sprva pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo. V sredo bo večinoma sončno, v Alpah bodo krajevne plohe in nevihte.

Biovreme: V torek bo vremenska obremenitev oslabela in postopoma ponehala. V sredo bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.