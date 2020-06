Eden od turnirjev četverice za veliki slam v Londonu, ki bi se v All-Englandu klubu moral začeti danes, in obenem edini od »majorjev«, ki je bil zaradi koronavirusa letos odpovedan, zaradi preložitve ni utrpel večje finančne škode.

Organizatorji so imeli namreč turnir dobro zavarovan, tudi za primer nalezljivih bolezni. Poleg tega je tudi britanski krovni organizaciji uspelo nadoknaditi izgubljeni prihodek zaradi odpovedi, piše The Telegraph. Vendar pa je isti primer nemogoče ponoviti prihodnje leto, je dejal Lewis, saj se proti nalezljivim boleznim trenutno prireditev na da zavarovati.

Zaradi okužb s covidom-19 je ves profesionalni tenis zaustavljen do 31. julija. Prvi od četverice grand slamov v sezoni bo po preložitvi Roland Garrosa na poznejši datum v letu in odpovedi Wimbledona tako odprto prvenstvo ZDA. US Open naj bi se kljub temu, da je New York eno od žarišč virusa sars-cov-2 v ZDA, začel 31. avgusta v New Yorku. Turnir bo na sporedu ob strogih higienskih ukrepih in brez gledalcev.