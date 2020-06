Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na jugovzhodu do 32 stopinj Celzija. V torek bo sprva pretežno oblačno, ponekod v notranjosti Slovenije bo še rahlo deževalo. Čez dan se bo jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem in na jugovzhodu do okoli 29 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne bodo predvsem na severovzhodu Slovenije lahko nastala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, nalivi, ni izključen pojav toče.

Obeti: V sredo in četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v severni polovici Slovenije.

Vremenska slika: Hladna fronta je dosegla Alpe in bo predvidoma zvečer prešla Slovenijo. Pred njo k nam od jugozahoda doteka precej topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob Jadranu in v krajih južno od nas sončno in vroče. Drugod se bodo sredi dneva in popoldne od severa pojavljale plohe in nevihte. V torek bo v krajih južno od nas sončno, drugod sprva pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo.

Biovreme: Vremenska obremenitev se bo okrepila, veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave. Predvsem na jugovzhodu bo sredi dneva in popoldne bo povečana tudi toplotna obremenitev.