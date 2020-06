Četudi so v Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske do zadnjega upali, da jim bo uspelo 48. teden cvička izpeljati sredi junija v okviru prireditve Iz trebanjskega koša, jim je pandemija zaradi koronavirusa dodobra porušila načrte. Pa vendar niso vrgli puške v koruzo. Prireditev bo julija, a v precej okrnjeni obliki, pravi predsednik zveze Miran Jurak.

Kar nekaj dogodkov so morali letos odpovedati. So pa že izpeljali ocenjevanje vin. V oceno so prejeli 417 vzorcev vin, kar je sicer skoraj polovica manj kot v preteklem letu. Od tega so prejeli 43 odstotkov vzorcev cvička PTP (priznano tradicionalno poimenovanje), ki je tudi nosilno vino na tem območju, preostalo pa so bile različne sorte, kot so modra frankinja in druge, nekaj je bilo tudi penin, našteva Damijan Vrtin iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto.

»Število vzorcev je glede na prejšnje leto manjše, kar smo zaradi pandemije pričakovali. Nakazuje se tudi nekakšna kriza vinogradništva, ki je morda koga odvrnila od oddaje vzorca,« je dejal Vrtin. Kot dodaja Jurak, je bilo vzorcev manj tudi zato, ker nekaterim društvom ni uspelo izpeljati svojih društvenih ocenjevanj, kar pa je pogoj, da se vino uvrsti na ocenjevanje v okviru tedna cvička.