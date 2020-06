Od 121 obdolžencev jih je 86 prejelo dosmrtno zaporno kazen pod strožjimi pogoji zaradi »poskusa prevrata ustavnega reda«, poroča turška tiskovna agencija Anadolu.

Nekdanji vojaški polkovnik Erkan Oktem je bil obsojen na devetkratno dosmrtno kazen pod strožjimi pogoji zaradi umora. Očitajo mu, da je naročil umor vodje protiteroristične enote policije in njegovega varnostnika več ur po neuspelem poskusu udara. Varnostnik je umrl, vodja protiteroristične policije pa je preživel, a utrpel hude poškodbe.

Gre za obsodbe v zvezi z dogajanjem na poveljstvu žandarmerije v Ankari 15. julija 2016. Zaradi domnevne vpletenosti v to so vse skupaj sodili 245 ljudem, navajajo tuje tiskovne agencije.

Turške oblasti so po spodletelem poskusu državnega udara proti Erdoganu izvedle obsežno čistko v vojski, policiji, sodstvu in prosveti. Zaradi domnevnih povezav z v ZDA živečim muslimanskim klerikom Fethullahom Gülenom, ki mu pripisujejo odgovornost za udar, so aretirali več kot 55.000 ljudi. Zaradi vpletenosti v udar so doslej na dosmrtno zaporno kazen obsodili več kot 2000 ljudi.