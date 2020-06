Poleg Pogačarja in Polanca bodo na Touru osmerico ekipe ZAE sestavljali Fabio Aru, Davide Formolo, David De la Cruz, Alexander Kristoff, Sven Erik Bystroem in Marco Mercato.

Matxin je v pogovoru za italijanski spletni portal Pogačarja izpostavil kot dirkača nove generacije. "On in Remco Evenepoel sta prihodnost kolesarstva. Tadej je kolesar, ki je vsak dan močnejši in je edinstven v karavani. Ima vrhunsko sposobnost regeneracije in izjemno glavo. V nogah pa ima še veliko prostora za napredek," je izpostavil Matxin in dodal, da je Pogačar človek vrednot in da spoštuje delo vsakega posameznika v moštvu.

Vseeno pa na 21-letnika s Klanca pri Komendi ni postavil prevelikega bremena pred nastopom na Touru, zato bo ob njem na dirki po Franciji v vlogi kapetana tudi Italijan Aru.

Pogačar bo od 29. avgusta do 20. septembra prvič dirkal na največji tritedenski pentlji. V kratki, a uspešni karieri pa se že lahko pohvali s tremi etapnimi zmagami na lanski Vuelti in skupnim tretjim mestom na španski petlji za zmagovalcem Primožem Rogličem in drugouvrščenim Alejandrom Valverdejem.