Direktorju Unifarma, ki je pristojno za naročanje opreme in zdravil za javne bolnišnice in druge zdravstvene ustanove, očitajo, da je v zameno za naročilo treh milijonov kirurških mask in 250.000 zaščitnih rokavic zahteval podkupnino v višini 760.000 evrov, navaja DNA.

Ionela obtožnica bremeni zlorabe položaja in sprejemanja podkupnine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dogovor z zasebnim podjetjem, ki je dobilo posel, naj bi sklenil v neki restavraciji v Bukarešti prek posrednika.

Tožilstvo trdi, da je bilo dostavljenih zgolj milijon mask, pa še te niso izpolnjevale varnostnih standardov. Po dostavi teh mask je preklical pogodbo, potem ko ni prejel podkupnine.

"Sem nedolžen in čakam, da to dokažem," je povedal Ionel za tiskovno agencijo Mediafax. V času preiskave ne sme opravljati dela v Unifarmu, poleg tega pa ne sme zapustiti Bukarešte.

Glavni tožilec DNA Crin Bologa je pretekli mesec povedal, da urad preiskuje 33 primerov suma korupcije pri naročanju opreme za boj proti novemu koronavirusu. "So ljudje in podjetja, ki so se želeli s to pandemijo okoristiti," je dejal.

Romunski zdravstveni sistem se je že pred pandemijo soočal s korupcijo in premalo finančnimi sredstvi. V zadnjih mesecih pa so se zdravstveni delavci, ki so bili v prvih bojnih vrstah proti koronavirusu, pritoževali nad pomanjkanjem zaščitne opreme. Nekateri so v znak protesta celo dali odpoved.

V Romuniji so doslej potrdili 24.505 primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo je 1539 ljudi.