Strokovna žirija je danes podelila Plečnikova odličja, najvišje strokovno priznanje za dosežke na področju arhitekture, ki jih podeljuje Sklad arhitekta Jožeta Plečnika. Plečnikovo nagrado za letošnje leto so prejeli Matija Bevk, Vasa J. Perović in Christophe Riss za Islamski versko-kulturni center v Ljubljani.

Od natečaja do džamije devet let

Kot je v utemeljitvi zapisala žirija, so avtorji s projektom ob Parmovi ulici ustvarili urbanistični, arhitekturni in izvedbeni presežek ne le v evropskem okviru: »Dokazali so izjemni pomen celostnega oblikovalskega pristopa, ki avtorski skupini omogoča dosledno izpeljavo koncepta v vseh merilih: tako na nivoju mesta kot na nivoju stavbe ali posameznega arhitekturnega elementa in detajla.«

Center so gradbinci končali februarja letos, devet let po arhitekturnem natečaju. Investicija je stala 34 milijonov evrov, od tega jih je 28 prispevala država Katar. Skupaj lahko v džamiji moli do 1400 vernikov. Poleg molilnice z umivalnico in minareta center zajema še stanovanjsko stavbo za imame ter kulturni objekt s predavalnicami in knjižnico. Center ima tudi obsežen podzemni del z garažno hišo, telovadnico, prostorom za fitnes, večjo predavalnico ter restavracijo.