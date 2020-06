Sproščeni ljudje in odzivna vlada

Če verjamemo Jelku Kacinu, je vlada dokazala izredno odzivnost, ko je v četrtek uvedla karanteno za osebe iz skoraj vseh tretjih držav in nekaterih članic EU. V sredo so namreč našli osem okuženih, največ od konca aprila, zato je vlada ukrepala »pravočasno, preventivno in takoj«.