Ko se je stemnilo, sta v jamo skozi kamenje nekaj metrov pod površino priplavali najprej ena in takoj za njo še druga črna človeška ribica. Tako je videti na posnetku izpred nekaj dni iz opazovalnega šotora nad bruhalnikom v Jelševniku pri Črnomlju. »Seveda nas zanima, zakaj sploh pridejo iz jame. Morda zaradi prehranjevanja, morda iz radovednosti? So silno radovedne živali, z izrazitim čutom za opazovanje okolice, kjer iščejo hrano,« je v opazovalnem šotoru, opremljenem z infrardečimi kamerami, pripovedoval Gregor Aljančič iz jamskega laboratorija Tular.

Sobivanje belega in črnega proteusa

Ureditev edinega kraja, kjer je mogoče to edinstveno žival, ki ne živi nikjer drugje na svetu, opazovati v njenem naravnem okolju, je del projekta, ki so mu nadeli preprosto ime Črna človeška ribica. Na turistični domačiji Zupančič so uredili tudi infocenter z vsemi potrebnimi informacijami o črni človeški ribici in njenem podzemnem življenjskem okolju ter tako po letu in pol uradno zaključili 120.000 evrov vreden projekt, katerega glavni cilj je informirati javnost o endemitu iz Bele krajine ter ogroženosti njegovega podzemnega življenjskega okolja. Pri projektu so poleg domačije Zupančič, ki bo skrbela za infocenter, sodelovali še občina Črnomelj, Razvojno-informacijski center Bela krajina, okoljsko društvo Proteus in Zavod za varstvo narave Novo mesto.

Črno človeško ribico so v Beli krajini odkrili šele leta 1986. Nasprotno od njene bolj znane bele podvrste, o kateri je pisal že Valvasor, je črna ohranila pigment, ima krajšo glavo, krajše noge in daljše telo, ohranila je tudi oči, čeprav je najverjetneje prav tako slepa kot bela, svetlobo pa zaznava kot infrardeče valovanje skozi kožo, pojasni Aljančič.

»V zadnjih letih smo bili zelo zaskrbljeni, kaj se dogaja s to 'lokalno' populacijo črnega močerila. Pred 30 leti je namreč prišlo do hudega onesnaženja podtalnice zaradi deponije livarne Belt v vrtačah le kakih 500 metrov stran. Takrat so analize mrtvih osebkov pokazale visoko vsebnost težkih kovin, v zadnjih 20 letih pa te analize niso bile narejene. A število osebkov, ki se tu pojavljajo, vendarle kaže, da je situacija dobra,« pojasnjuje Andrej Hudoklin iz novomeške enote Zavoda za varstvo narave.