Hokejski klub Olimpija usklajuje zadnje podrobnosti za vrnitev v najvišje regijsko tekmovanje pod okriljem avstrijske hokejske zveze. Tivolski kolektiv ima po dosedanjih pogajanjih resne možnosti, da bo že v novi sezoni nastopal v ligi BAHEL, kot se po zamenjavi glavnega sponzorja imenuje odprto avstrijsko prvenstvo. Končna odločitev bo najverjetneje znana do konca tedna.

Pisali smo že, da si Olimpija ne more privoščiti plačila pristojbine v višini 300.000 evrov, zato je vodstvo kluba odprlo pogajanja, prek katerih želi doseči omilitev vstopnih pogojev. Ljubljančani bi po informacijah blizu vrha kluba privolili v plačilo pristojbine v višini 50.000 evrov, kar je dvakrat več od zneska za vstop v alpsko ligo. Olimpija je včeraj poslala svojo ponudbo na Dunaj, kjer se je predsedstvo lige seznanilo s predlogom iz Ljubljane. Če bo Olimpija prestala prvo oviro, bodo končno odločitev o priključitvi slovenskega prvaka na koncu podali udeleženci tekmovanja, ki združuje enajst klubov iz štirih držav. Olimpija za vstop v ligo BAHEL potrebuje dvotretjinsko podporo, ki je po naših informacijah zagotovljena, saj je razširitev lige na dvanajst moštev v širšem interesu klubov in vodstva lige. Proti vstopu Olimpije naj bi bila zgolj Gradec in koroški KAC, s katerim ima ljubljanski hokej globoke korenine.

Za tivolski klub je pomembno, da ima v ambicioznem projektu podporo hokejske zveze, ki se je aktivno vključila v proces selitve slovenskih prvakov med avstrijsko elito. V Ljubljani poudarjajo, da se močnejšemu tekmovanju ne bodo priključili za vsako ceno, saj minevajo šele tri leta, odkar je stara Olimpija ugasnila pod težo dolgov. Če bodo Ljubljančani ocenili, da ne morejo izpolniti pogojev za vstop v ligo BAHEL, bodo septembra začeli svojo četrto sezono v alpski ligi.