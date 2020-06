Skoraj stoletje star leseni most v Cerkljah ob Krki bodo celovito prenovili. Ker gre za kulturni spomenik, bo most še vedno lesen, se je pa občini z Zavodom za varstvo kulturne dediščine uspelo dogovoriti, da bodo namesto lesenih namestili jeklene prečne nosilce. Naložba je skupaj s položitvijo vodovoda pod strugo Krke vredna okoli 720.000 evrov. Večino denarja zagotavlja občina, 200.000 evrov pa ministrstvo za obrambo v skladu z dogovorom o sofinanciranju lokalne infrastrukture v bližini vojaškega letališča Cerklje ob Krki. Izvajalec, podjetje Rafael, naj bi obnovitvena dela zaključilo do 10. novembra letos.

Na 108 metrov dolgem mostu bodo zamenjali nosilne stebre, prečnike, povozni parket, ograjo, vse v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine, pravi brežiški župan Ivan Molan. Vozišče bo iz smrekovega, preostali leseni deli pa iz hrastovega lesa.

Edina sprememba v primerjavi s starim mostom bodo prečni jekleni nosilci, s katerimi bodo povečali nosilnost mostu s sedanjih 3,5 tone na 10 ton. Kot pojasnjuje predsednik krajevne skupnosti Cerkelj ob Krki Damjan Kodrič, je nizka nosilnost krajanom povzročala nemalo težav. Zato so si zadnja leta močno prizadevali za obnovo mostu. »Šolski avtobusi, denimo, so morali opraviti več kot deset kilometrov daljšo pot prek Krške vasi in nato nazaj do osnovne šole v Cerkljah. Prav tako čez most niso smela težja interventna vozila, težja gradbena mehanizacija in kmetijski stroji.«

Kot dodaja Kodrič, se bodo morali sprijazniti z začasnim zaprtjem mostu za ves promet ter obvozom lažjih vozil prek lesenega mostu v Borštu in težjih prek Krške vasi. »S tem se bosta pot in čas seveda podaljšala, a brez tega pač ne gre. Za čas gradnje smo sicer želeli pridobiti nadomestni most, vendar bi bili sami projekti in dokumentacija finančno prevelik zalogaj za samo krajevno skupnost in tudi za občino,« dodaja.

Most so pred 98 leti zgradili tesarski mojstri iz Ljubljane. Vanj so vgradili več kot 220 kubičnih metrov hrastovega lesa in 18 ton železja. Kako velik pomen je imel most za prebivalstvo, kaže tudi dejstvo, da se je na njegovi otvoritvi zbralo preko 6000 ljudi od blizu in daleč. 8. oktober, dan, ko so most leta 1922 odprli, je krajevna skupnost izbrala tudi za svoj praznik.