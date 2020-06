So športni zvezdniki, ki so zgolj to. Športni zvezdniki. Ki slovijo po izjemnih predstavah v športnih arenah, o njihovem zasebnem življenju pa vemo bolj malo ali nič. Potem so tu športni zvezdniki, ki so bolj zvezdniki kot športni. Ki sicer v športu dosežejo neko raven, a v posamičnih športih na vrh ne sežejo, v ekipnih pa imajo vlogo »vodonoš« glavnim igralcem. No, so pa tudi športni zvezdniki, ki so kombinacija enega in drugega. Ki so največji zvezdniki tako v športu, s katerim se ukvarjajo, v katerem so med najboljšimi ali kar najboljši na svetu, in so zvezdniki zunaj športnih prizorišč, v vsakdanjem življenju, ko prevzamejo vlogo pop zvezdnikov.

Eden takšnih najbolj očitnih primerov, zunaj športnih prizorišč pogosto sicer zaradi svojih ekscesnih izpadov, je Conor McGregor. Irski borec v mešanih borilnih veščinah tudi v zadnjih tednih, ko so bili v ospredju njegovi kolegi, ki so se v ringu kljub pandemiji koronavirusa že nekajkrat udarili na različnih dogodkih organizacije UFC, ni mogel iz svoje kože in je pozornost spet spretno usmeril nase. Najprej, ko je samovoljno, ne da bi ga kdo izzval, objavil seznam po njegovem mnenju najboljših borcev v zgodovini. Za tem pa še, ko je napovedal svojo upokojitev. Že tretjič…

Drugič prek twitterja Oba z McGregorjem povezana dogodka sta tudi medsebojno povezana. Ko je objavil svojo lestvico najboljših vseh časov, je sebe, za čuda, postavil na drugo mesto. Na vrh je namreč uvrstil Andersona Silvo. »Njegov niz zmag in uspehi v dveh različnih kategorijah s statusom prvaka v eni… Anderson Silva je številka ena, najboljši borec mešanih borilnih veščin vseh časov,« je zapisal Conor McGregor, ki pa je seveda moral nadaljevati v svojem slogu. »Moj niz zmag v treh različnih divizijah, z naslovom prvaka v dveh, s tem sem trenutno na lestvici najboljših vseh časov številka dve. Če ne celo izenačen pri številki ena,« je zapisal v nadaljevanju, nato pa pribil: »Vendar sem še vedno aktiven in številko ena imam, preden bom zaključil kariero, zagotovljeno. In to zlahka.« Na tretje in četrto mesto je McGregor uvrstil Georgesa St-Pierra in Jona Jonesa, prav tako pa dodal, da je, če bi pri vsem skupaj upošteval tudi pozitivne teste dopinških kontrol (v svoji karieri sta na testih padla tako Silva kot Jones), sam že v tem trenutku nesporna številka ena. Ker je torej še konec prejšnjega meseca pri omenjenem razporejanju pri sebi dodal opombo, da je aktiven, je toliko bolj presenetilo njegovo sporočilo, ki ga je v svet prek twitterja poslal ob robu dogodka UFC 250. »Hej vsi, odločil sem se, da se športno upokojim. Hvala vsem za čudovite spomine,« je med drugim zapisal McGregor in dodal svojo fotografijo z mamo, ki ji zdaj išče novo razkošno domovanje. To sicer ni bilo prvič, da je Irec slovo napovedal prek twitterja. Aprila lani je podobno storil sredi pogajanj z UFC, a se nato januarja letos vrnil z zmago nad Donaldom Cerronom. Prvič nasploh, a takrat brez uporabe priljubljenega družbenega omrežja, pa se je poslovil marca 2016, ko ni želel pripotovati v ZDA na tiskovno konferenco ob napovedi povratnega dvoboja z Nateom Diazom. A se je že poleti vrnil in ga premagal.