Za e-cestninjenje podpisanih že dvanajst aneksov

Vseh dvanajst aneksov so na Darsu sklenili zaradi “dodatnih in nepredvidenih del”. Toda ali gre resnično za nepredvidena dela ali za slabo pripravljeno projektno dokumentacijo? Kajti Dars in izvajalca so že nekaj mesecev po sklenitvi pogodbe z aneksi začeli spreminjati predmet pogodbe, roke dobave in tehnične specifikacije.