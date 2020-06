O tem poročata New York Times in Forbes, ki se sklicujeta na štiri anonimne predstavnike organizacijskega odbora, ki so potrdili, da bo turnir v glavnem delu žreba potekal v prvotnem terminu med 31. avgustom in 13. septembrom.

Turnir bo potekal brez prisotnosti gledalcev in s številnimi zaščitnimi ukrepi, soglasje za organizacijo pa sta po navedbah New York Timesa že dali krovni teniški organizaciji, ATP in WTA.

V zadnjem času je bilo glede izvedbe OP ZDA veliko kritik. Številka ena moškega tenisa, Srb Novak Đoković, je kritiziral zaščitne ukrepe, ki se jih bodo morali tenisači in tenisačice držati v času turnirja. Tudi Rafael Nadal in številka ena med ženskami Ashleigh Barty sta izrazila dvom v organizacijo turnirja.

Letos je zaradi novega koronavirusa odpadel travnati grand slam v Wimbledonu, Roland Garros pa bo na pariških peščenih igriščih na sporedu med 20. septembrom in 4. oktobrom.

Mednarodni turnirji pod okriljem ATP, WTA in ITF so ustavljeni vsaj do 31. julija, po svetu pa poteka nekaj močnih ekshibicijskih tekmovanj.