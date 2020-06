V nedeljo se bo oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami. Tudi v torek bo precej oblačno, še bodo možne manjše krajevne padavine.

Vremenska slika: Šibko območje visokega zračnega tlaka nad severnim Sredozemljem bo počasi slabelo. Z zahodnimi do jugozahodnimi vetrovi nad naše kraje še doteka topel in suh zrak.