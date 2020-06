Uroš Zupan: Odločitev

Bilo je tisto obdobje v letu, ki ne spada nikamor. Ki prehiteva samo sebe in pospešeno diha, ko lovi sapo in nam daje lažna upanja. Sleparska znamenja. Nekaj obljubi, a potem obljube ne izpolni. Se potuhne, umakne in čaka na pravo uro, ko bo vse pripravljeno in se bo lahko dokončno vrnilo, da bi se ovekovečilo v samem središču velikega zmagoslavja.