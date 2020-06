Na podravskih cestah spet precej vinjenih voznikov

Policisti na podravskih cestah so imeli že v četrtek, ki so ga nekateri očitno vzeli kar za “mali petek”, precej dela z vinjenimi vozniki. Podlehniški so popoldan v Preši zaradi prehitre vožnje ustavili 60-letnega vinjenega voznika brez izpita in z neregistriranim avtomobilom, ki so mu ga zasegli.