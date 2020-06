Pri slovenskih prvakih so še aprila zapisali, da boj njihov korektor Božidar Vučićević kariero nadaljeval v močni ruski ligi. A stvari so se po slabih dveh mescih obrnile in na koncu odvile tako, da bo 21-letnik tudi prihodnjo sezono zastopal barve oranžnega kluba, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

»Zaradi trenutnih razmer v Rusiji, predvsem zaradi koronavirusa, se na koncu z ruskim klubom nismo dogovorili za sodelovanje. Odločil sem se, da se vrnem v klub, v katerem se počutim prijetno in varno. Pričakujem, da bomo v naslednji sezoni še močnejši in dosegli še boljše rezultate kot smo jih letos, sploh v ligi prvakov,« je ob vrnitvi dejal srbski reprezentant, ki je prejšnji sezoni v ligi aktualnemu ruskemu prvaku Fakelu iz Novega Urengoja nasul 36 točk in pristal na radarju vseh največjih klubov.