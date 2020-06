Klinični asistent dr. K. Lušicky (Zagreb):Ljubljanska medicinska fakulteta

Mnogo se je že pisalo in govorilo o absolutni potrebi slovenske medicinske fakultete. Boj, ki smo ga Slovenci vodili v Avstriji za našo visoko šolo, – ogroženi nacionalno in kulturno, – ni prestal niti v svobodni naši Jugoslaviji. Sami vladamo in vendar si ne darujemo popolne univerze? Logično sledi iz tega, da so in to na odločilnih mestih, ljudje, ki so bili o Jugoslaviji sploh drugega mnenja, ali so pa po prvem navdušenju svoje mnenje modificirali. Javna tajnost je, da bo prejkone ostala sl. medicinska fakulteta pri 4 semestrih, ako bo sploh še nadalje obstojala kot nesmiseln rudiment.

Tudi jaz se prištevam k onim, ki absolutno ne uvidevajo, da bi bil kulturni napredek jugoslovenskega naroda zavisen ravno od ljubljanske medicinske fakultete, kakor se je to javno povdarjalo. Pravim medicinske fakultete in ne univerze. Kar nas je po prevratu v resnici mislilo jugoslovensko, nismo nikdar zahtevali ustanovitve kar treh popolnih univerz v treh jugoslovenskih centrih. (…)

Dvojno si upam trditi: 1.) da je medicinska fakulteta danes v Ljubljani nepotrebna in 2.) nemogoča.

Prva trditev zadene ob trditev onih, ki s prof. dr. Šerkom mislijo, da se bodo le na ta način razvile slovenske latentne duševne sile in dokumentirale naš kulturni razvoj in vrednost v jugoslovanstvu. (…) Gospoda, ali ne uvidevata, da bi bila pri tem precej visoko vzetem številu naklada specifično naših slov. znanstvenih knjig nemogoča, ker bi bila predraga. In drugič, ali že ta moment in pa zahteva, da se vsaj pri med. znanstvenem delu ne separiramo, ne zahtevata, da bo ravno medicinska znanost in jezik, odnosno nomenklatura enotna, in to srbohrvatska? (…)

Nihče pa naj ne bo v skrbeh, da ne bo dal svojega narodnega obulusa slovenstvu, če bo publiciral v srbo-hrvaščini, pa če ga bo zunanji svet prišteval, recimo, Srbom ali Jugoslovenom, kar je v resnici. (…)

Slovenski narod, 31. maja 1921