Tako se glasi kratka, preprosta in z močnim sporočilom navdahnjena pesem 12-letnega Keedrona Bryanta, ki je na trenutke bolj podobna molitvi kot pesmi. Objavil jo je na svojem profilu na Instagramu kot žalostinko po uboju temnopoltega Georgea Floyda. V času, ko so ZDA zajeli množični protirasistični protesti, po vnovičnem policijskem nasilju nad temnopoltimi, ki se je tudi tokrat končalo s smrtno žrtvijo, je pesem mladeniča postala viralni hit. Kot pevec v cerkvenem zboru in udeleženec televizijskega šova za mlade talente je pesem odpel brezhibno. Ko jo poje, čuti žalost, pravi Bryant. »Nepravično je, da ne moremo na cesto in uživati v življenju, ker se bojimo, da se nam bo kaj zgodilo.« Besedilo za pesem je med karanteno doma napisala kar njegova mama, ki je navdih zanjo dobila iz molitve. Da bo napisala besedilo za sina, se je odločila tudi zato, ker je na takšen način hotela Keedronu po ogledu Floydovega trpinčenja podariti »modrost, kako preživeti na tem svetu«. Keedronu so se za njegovo pesem poklonili številni znani Američani, med drugim tudi prejšnji predsednik Barack Obama. Prav njegove besede spodbude so Keedronu pomenile največ. Eden izmed poslušalcev njegove pesmi mu je na Instagram poslal naslednje sporočilo. »Ko sem poslušal pesem, sem jokal kot dojenček. Sit sem. Prepričan sem, da bo vsak temnopolti razumel, česa sem sit. Tvoj glas je čudovit. Deli še naprej svojo nadarjenost.«