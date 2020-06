»Kot krovna organizacija starejših oseb si prizadevamo, da starejši samostojno sprejemamo odločitve o svojem zdravju in zdravljenju, v kolikor smo za to seveda sposobni. Zdravstvena pismenost je vrednota, ki jo visoko cenimo, zato starejši ne pristajamo, da nekdo drug odloča o našem življenju brez našega lastnega vedenja ali vedenja naših svojcev,« so dodali v Zdusu.

V Zdusu opozarjajo, da so navedbe v četrtkovi oddaji Tarča na Televiziji Slovenija tako alarmantne, da terjajo takojšnjo preiskavo in sprotno informiranje javnosti o njenem poteku.

V omenjeni oddaji so govorili o razmerah v domovih za starejše v času epidemije covida-19, predvsem o obrazcih, s katerimi naj bi v domovih za starejše pripravljali podlage za odločanje, kateri oskrbovanci bi bili v primeru koronavirusne okužbe deležni bolnišničnega zdravljenja.

Pristojni pojasnjujejo, da bolnikom iz domov za starejše niso zapirali poti v bolnišnico, ampak so bili obrazci pripravljeni, da bi imel zdravnik, ki bi sprejel v obravnavo bolnika s covidom-19, informacije o njegovem zdravstvenem stanju pred okužbo, na podlagi česar bi se lažje odločal o njegovem zdravljenju.

Ministrstvo za zdravje je danes Zdravniški zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije poslalo zahtevo za izvedbo izrednega strokovnega nadzora s svetovanjem v 11 domovih za starejše.