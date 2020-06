»Zadovoljen sem, da se vračam v Italijo, saj bom zopet nastopal v prvenstvu na najvišji ravni. Igrati vse tekme z močnimi nasprotniki je velika motivacija in mislim, da je to za vsakega igralca zelo pomembno,« je ob podpisu pogodbe dejal reprezentančni korektor, ki je še nedolgo nazaj igral na Poljskem, a nato po sporu s tamkajšnjim prvoligašem Chemikom Bydgoszcz s posebnim dovoljenjem Mednarodne odbojkarske zvezeprekinil pogodbo in se za drugi del sezone preselil k turškemu velikanu Halkbanku iz Ankare.

Štern je v italijanskem prvenstvu prvič igral v sezoni 2016/17, ko je bil član moštva BluVolley Verona, leta 2018 pa je prestopil v Top Volley Latino. V prihodnji sezoni bo tako že tretji slovenski reprezentant, ki ga bomo lahko spremljali v ligi A1. V njej bo namreč pri Milanu igral srednji bloker Jan Kozamernik, pri Ravenni pa prosti igralec Jani Kovačič.