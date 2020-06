V kratkem naj bi končno zaživelo gradbišče ob Valvasorjevi knjižnici v starem mestnem jedru Krškega. Občina je namreč z novomeškim podjetjem GPI tehnika včeraj podpisala pogodbo za gradnjo prve faze, to je 1600 kvadratnih metrov velikega prizidka s travnato streho. Ta naj bi bil po besedah krškega župana Mirana Stanka zgrajen do leta 2022, samostanski del knjižnice v velikosti 1200 kvadratnih metrov pa obnovljen leto kasneje. Večino denarja bo občina zagotovila sama. Skupna vrednost projekta je nekaj čez osem milijonov evrov, od tega dobro polovico vrednosti predstavlja gradnja prizidka, ki bo stal na nekdanjih samostanskih vrtovih tik ob knjižnici, 380.000 evrov pa bo občina črpala iz Eko sklada.

Dolgo pričakovani projekt gradnje v dveh fazah so krški svetniki dokončno potrdili pred slabim letom. »Podpis pogodbe je zelo pomembna točka v celotnem projektu, saj je že sama priprava projekta trajala kar nekaj let, predvsem zato, ker prizidek umeščamo v spomeniško zaščiteno staro mestno jedro. Zato je bilo potrebnih kar nekaj prilagoditev, da bo novogradnja pravilno umeščena in skladna s podobo starega mestnega jedra,« je dejal Stanko in dodal, da so potrebne arheološke raziskave že zaključene, tako da je gradbišče pripravljeno za takojšnji začetek gradnje.