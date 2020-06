Vital Mestinje, ki ima okoli 30 zaposlenih, je bil ustanovljen leta 1962, ukvarja pa se s proizvodnjo brezalkoholnih pijač. Podjetje je leta 2018 ustvarilo 3,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je okoli pol milijona evrov manj kot leto prej. Leto 2018 je Vital sklenil z izgubo v višini 24.200 evrov, medtem ko je imel leta 2017 11.233 evrov dobička, je razvidno iz poslovnega poročila za leto 2018, ki je objavljeno na spletnih straneh Ajpesa.

Podjetje Dana iz Mirne na Dolenjskem, ki zaposluje več kot 100 delavcev, je medtem v 2018 ustvarilo 16,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, leto prej pa so ti znašali 15,6 milijona evrov. Čisti dobiček, ki je leta 2017 znašal skoraj 340.000 evrov, je predlani porasel na 840.470 evrov.

Družba Dana je bila ustanovljena leta 1952, v prvih letih razvoja podjetja so proizvodni asortiman sestavljale alkoholne pijače. V obdobju po letu 1970 je podjetje prešlo iz obrtniške v industrijsko proizvodnjo. Proizvodni program so takrat dopolnili s sadnimi sokovi in različnimi drugimi brezalkoholnimi pijačami, prav tako so začeli s proizvodnjo večjih količin sadnih destilatov, koncentratov in arom.

V obdobju od 1987 do 2005 se je podjetje popolno preusmerilo v brezalkoholne pijače, po letu 2005 pa je Danin vodilni izdelek postala naravna mineralna voda. Je eno od podjetij v okviru poslovnega sistema v lasti podjetnika Franca Freliha.