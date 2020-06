Kot so danes sporočili z velenjske občine, vsako tovrstno dejanje prijavijo na policijo in nekaj povzročiteljev škode so policisti že obravnavali in sankcionirali. Maja so namreč kazensko ovadili štiri osebe z velenjskega območja, ki jih sumijo storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

V Velenju so namerno poškodovali stekleno ograjo mostu čez Pako, stekla in elektronski števec kolesarjev. Osumljeni med seboj niso bili povezani, z dejanji pa so velenjski občini povzročili za najmanj 5000 evrov škode. Grozi jim denarna kazen oziroma zaporna kazen do dveh let.

V prihodnjih dneh bodo kontrole redarske službe in policistov še pogosteje, saj si na občini želijo, da bi bilo Velenje urejeno in čisto ter da se takšna dejanja v prihodnosti ne bi več ponavljala.

Vse občane, ki bodo morda priče podobnih dejanj, občina poziva, da to nemudoma sporočijo redarski službi skupne občinske uprave Saša regije na telefonsko številko 03 89 61 748 ali to prijavijo na policijsko postajo Velenje na telefonsko številko 03 89 86 100.